Земля и дом не помогли. Латвия не продлила ВНЖ Чулпан Хаматовой: "Поеду в другую страну"

Сбежавшей из России Чулпан Хаматовой, похоже, придётся скитаться. Её ВНЖ в Латвии не продлили.Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова пожаловалась журналистам на сложности с продлением вида на жительство в Латвии: В конце лета выяснилось, что мне не могут продлить вид на жительство, так как всё то, что я делала, - покупала землю, потом строила дом, чтобы у меня была гарантия, что у меня будет вид на жительство, всё это больше не работает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- К такому не готовят даже диверсантов: Четверо русских срочников месяц искали своих в окружении ВСУ. Стали известны подробности подвига
- "Масштаб поражений колоссален": Третий день массированной атаки по Одессе. Подполье: Полностью "очистили" порт от военных грузов и британцев
- "Прилёт шатнул полгорода": Столбы огня от Киева до Одессы. Под "Искандерами" вспыхнули мосты, важнейшие заводы, железная дорога
Свежие комментарии