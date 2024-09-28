Земля и дом не помогли. Латвия не продлила ВНЖ Чулпан Хаматовой: "Поеду в другую страну"

Сбежавшей из России Чулпан Хаматовой, похоже, придётся скитаться. Её ВНЖ в Латвии не продлили.Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова пожаловалась журналистам на сложности с продлением вида на жительство в Латвии: В конце лета выяснилось, что мне не могут продлить вид на жительство, так как всё то, что я делала, - покупала землю, потом строила дом, чтобы у меня была гарантия, что у меня будет вид на жительство, всё это больше не работает.