Минобороны Казахстана провело учения по борьбе с дронами

Казахстан провел учения по подготовке вооруженных сил к отражению атак дронов, сообщила пресс-служба Минобороны.
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