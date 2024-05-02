В Госдуму внесут законопроект о смягчении требования к тонировке машин

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в Госдуму 3 мая законопроект, предлагающий снизить требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол автомобилей с 70 до 35 процентов, пишет ТАСС.