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ИА Регнум

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На Дудя составили новый протокол за нарушение деятельности иноагента

На Дудя составили новый протокол за нарушение деятельности иноагента

Суд в Москве получил новый протокол в отношении блогера Юрия Дудя (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

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