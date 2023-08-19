Ким им всем: КНДР изготовился к ядерной войне с США

А наши посткоммунистические "власти" о чём думали, что в рай попали? Целенаправленное уничтожение тяжёлой промышленности, развал агросектора, идиотские "реформы" армии, медицины, образования, в том числе и военного, пенсионную, все это в угоду кому было сделано, кто ответил? А сейчас зависли на бывшей Украине, а что так долго или это план такой - зависать? Я и раньше не сильно верил властям, а сейчас, глядя на официальное враньё на всех уровнях, все чаще начинаешь думать - Как-бы нам назад, в СССР, с его лагерями для врагов народа, СМЕРШем и Особыми Тройками, ну достали же!!

Целенаправленное уничтожение тяжёлой промышленности??, интересненько, это то уничтожение, после которого, в отличие от совка с его глобальным дефицитом, в современной России купить можно практически всё необходимое свободно и без очередей, развал агросектора??, это после того, как в совке, тратя золотовалютные резервы, закупавшего зерно в Канаде, сама современная Россия стала производить зерна рекордное количество, и отправлять его на экспорт??, слушай, а ты притворяешься, или на самом деле такой дегенерат??, чойто ко второму я больше склоняюсь

ЭМИЛЬ ВАТМ

А провокация в заключается в чём??, если бы Америка захотела, то от северной кореи и дыма бы не осталось, северная корея существует потому, что она нужна Америке в качестве примера, чтобы отвечать своим оппонентам, мол, если хотите социализма, то посмотрите на этот зоопарк, под руководством жирного борова, где за попытку побега из страны растрел, а всех родственников попытавшегося бежать, лишают всех гражданских прав, которых у них и так почти небыло, и в тюрьму, пожизненно, где можно получить полгода трудовых лагерей, только за то, что не очень убедительно рыдал на похоронах очередного, "любимого руководителя.", где для того, чтобы съездить из деревни в город, нужно подать заявление и ждать разрешения два месяца, а потом везти с собой еду, так, как жителям городов в магазинах еду продают по специальным значкам, без этого значка ничего не продадут, Америке нужен был такой пример, чтобы показать, что такое социализм, но нужен только до поры, до времени, пока эта обезьяна не обзавелась ядерной дубинкой, теперь они угрожают не только Америке, а всему миру, социализм, как правило, желает распространить себя на весь мир, и какая следующая капиталистическая страна у них на очереди, предсказать я не берусь