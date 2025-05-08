В сущности, «ресурсная сделка» всего лишь зафиксировала статус-кво: Украина по гроб жизни должна США, и дальнейшее ее существование должно быть основано на полной экономической зависимости от них.
Трамп играет грязно
Комментарии
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Александр Салтановский
Стиль пиндосов - играть грязно, меняя правила под себя, по ходу событий!
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11 час.
АА
Алекс Архипов
Кто-то ожидал другого?
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5 час.
alik3456 Джексон
Так надо обратно забирать всю восточную хохляндию. А янки с европкой пусть в западной развлекаются...
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4 час.
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