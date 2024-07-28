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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вассилис Спанулис о Диллоне Бруксе и Лугенце Дорте: «Считаю, что они много фолили, но получили не все заслуженные замечания»

Команда Вассилиса Спанулиса не могла набрать очки в первых пяти владениях, задняя линия сборной реализовала 5 из 25 бросков с игры.

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