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Мода и Шоу-бизнес

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Неприятный взрослый мужчина: Певица Бьянка рассказала, как ее домогался известный артист

Неприятный взрослый мужчина: Певица Бьянка рассказала, как ее домогался известный артист

Певица Бьянка рассказала об очередной неприятности, через которую ей пришлось пройти. В одном из выпусков «Шоу Воли» артистка призналась, что ее домогался известный российский артист с репутацией примерного семьянина.

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