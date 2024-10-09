Неприятный взрослый мужчина: Певица Бьянка рассказала, как ее домогался известный артист

Певица Бьянка рассказала об очередной неприятности, через которую ей пришлось пройти. В одном из выпусков «Шоу Воли» артистка призналась, что ее домогался известный российский артист с репутацией примерного семьянина.
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