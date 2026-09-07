ЦИК снял с выборов кандидата КПРФ Николая Бондаренко из‑за фото Навального

Центральная избирательная комиссия России приняла решение аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Госдумы девятого созыва Николая Бондаренко.
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