Россия удерживает инициативу на поле боя в рамках спецоперации. Бывший советник офиса главы киевского режима Алексей Арестович* заявил, что Владимир Зеленский провалил организационные мероприятия, пишет «АиФ».
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