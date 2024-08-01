Захарова: серьезно подходим к словам госсекретаря Ватикана о переговорах

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Москва готова взаимодействовать со всеми сторонами, выступающими за мирное урегулирование украинского конфликта с учетом интересов России и реалий, а потому серьезно относится к словам госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, сказанным в ходе визита в Киев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии