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Захарова: серьезно подходим к словам госсекретаря Ватикана о переговорах

Захарова: серьезно подходим к словам госсекретаря Ватикана о переговорах

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Москва готова взаимодействовать со всеми сторонами, выступающими за мирное урегулирование украинского конфликта с учетом интересов России и реалий, а потому серьезно относится к словам госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, сказанным в ходе визита в Киев.

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