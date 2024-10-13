Единственный способ спасти Землю — это установка станций на орбите

Фото: culture.ru Новый способ получения энергии способен кардинально изменить историю человечества. В последние годы исследователи из разных областей науки приходят к единому мнению: наше будущее неразрывно связано с космосом.
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