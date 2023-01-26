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Они ехали на Украину с желанием устроить сафари на "неотёсанных русских иванов" и неплохо подзаработать на убийствах."Иваны" внезапно оказались не такими уж и "неотёсанными", быстро превратив "диких гусей" в ощипанных куриц. Причём многих – в куриц-гриль.

Они ехали на Украину с желанием устроить сафари на "неотёсанных русских иванов" и неплохо подзаработать на убийствах."Иваны" внезапно оказались не такими уж и "неотёсанными", быстро превратив "диких гусей" в ощипанных куриц. Причём многих – в куриц-гриль.

ФОТО: THE PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAI/GLOBALLOOKPRESS АЛЬГИРДАС МИКУЛЬСКИС ВСЕМИРНЫЙ СЪЕЗД УБИЙЦ: СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ НАЁМНИКИ НА УКРАИНЕ Они ехали на Украину с желанием устроить сафари на "неотёсанных русских иванов" и неплохо подзаработать на убийствах.

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