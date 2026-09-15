Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук поддержал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности Москвы к разумным компромиссам в рамках урегулирования конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Когда искусственн...
- Журова оценила во...
- Горсть орехов в д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым