Готовившему теракт у Дома офицеров в Белгороде мужчине вынесли приговор

Суд в Москве приговорил гражданина России, обвиняемого в госизмене и подготовке теракта у Дома офицеров в Белгороде, к 18 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Белгородской области.
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