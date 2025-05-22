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Готовившему теракт у Дома офицеров в Белгороде мужчине вынесли приговор

Готовившему теракт у Дома офицеров в Белгороде мужчине вынесли приговор

Суд в Москве приговорил гражданина России, обвиняемого в госизмене и подготовке теракта у Дома офицеров в Белгороде, к 18 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Белгородской области.

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