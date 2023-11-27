Региональные бизнес-омбудсмены обсудили ежегодный рейтинг административного давления

Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей продолжая цикл круглых столов и семинаров для сотрудников аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ провел онлайн совещание с регионами.
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