Региональные бизнес-омбудсмены обсудили ежегодный рейтинг административного давления

Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей продолжая цикл круглых столов и семинаров для сотрудников аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ провел онлайн совещание с регионами.