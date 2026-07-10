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Аргументы и Факты

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Суд не смягчил срок нижегородскому экс-замгубернатора по делу дольщиков

Суд не смягчил срок нижегородскому экс-замгубернатора по делу дольщиков

Нижегородский областной суд изменил приговор бывшему заместителю губернатора региона Валерию Англичанинову, однако оставил в силе наказание в виде шести лет колонии по делу о мошенничестве при строительстве жилого комплекса.

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