Живая Кубань
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Живая Кубань

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Гадалки умирают в тяжелых муках, на тот свет их не отпускают грехи. Мистика?

Гадалки умирают в тяжелых муках, на тот свет их не отпускают грехи. Мистика?

Гадалки умирают в тяжелых муках, на тот свет их не отпускают грехи. Мистика?1. Эффект «ожидания» и предвзятость Человеческий мозг устроен так, что мы склонны замечать то, что подтверждает наши убеждения.

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