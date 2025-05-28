В Никитском ботаническом саду началось цветение розового эремуруса. За необычный внешний вид это растение получило много красивых названий: свеча пустыни, хвост лисы, игла Клеопатры, королевское копьё, ширяш и другие.
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