В отправке украинского премьера Юлии Свириденко и её правительства в отставку сошлись, как обычно в политике, несколько причин, а главное — в нарастающей нужде усилить выпрашивание иностранной помощи и попытке противодействовать первым росткам международной изоляции киевского режимаОбщественное достояние Здание кабинета министров Украины в Киевечитайте на monocle.