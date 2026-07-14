Отставка кабмина Украины — следствие действительно глубокого кризиса

В отправке украинского премьера Юлии Свириденко и её правительства в отставку сошлись, как обычно в политике, несколько причин, а главное — в нарастающей нужде усилить выпрашивание иностранной помощи и попытке противодействовать первым росткам международной изоляции киевского режимаОбщественное достояние Здание кабинета министров Украины в Киевечитайте на monocle.
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