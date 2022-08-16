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На конкурсе «Инженерная формула» АрМИ-2022 определились итоговые места команд на старте

На конкурсе «Инженерная формула» АрМИ-2022 определились итоговые места команд на старте

В квалификационных заездах приняли участие экипажи гусеничного минного заградителя ГМЗ-3, установки разминирования УР-77, плавающего транспортера среднего ПТС-2.

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