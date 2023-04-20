Полпред в ДФО Трутнев заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом Авакянца

Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ ВС РФ адмирал Сергей Авакянц был назначен на новую должность. Такой информацией поделился вице-премьер, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.