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Полпред в ДФО Трутнев заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом Авакянца

Полпред в ДФО Трутнев заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом Авакянца

Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ ВС РФ адмирал Сергей Авакянц был назначен на новую должность. Такой информацией поделился вице-премьер, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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