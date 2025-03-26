Правительство Смоленской области поборолось с сенаторами Совфеда на льду (фото)

Губернатор: «Зная объединяющую силу спорта, чтобы ещё больше укрепить дружбу и сотрудничество, встретились на льду с представителями Совета Федерации» Глава региона Василий Анохин устроил хоккейную встречу между правительством Смоленской области и верхней палатой российского парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии