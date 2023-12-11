NYT: правительство Нетаньяху приветствовало финансирование ХАМАС из Катара

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на протяжении многих лет молча приветствовало финансирование ХАМАС из Катара в надежде сохранить власть в секторе Газа, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
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