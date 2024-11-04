Сати Казанова о необычном имени дочери и состоянии после родов: «Физически я как будто не вернулась в свое тело»

В конце октября Сати Казанова впервые стала мамой. 42-летняя певица рассказала «СтарХиту» о необычных родах, поддержке мужа-итальянца и первых впечатлениях от материнства.
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