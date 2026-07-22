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Стратегическое согласование действий России и Китая - жизненно необходимо в условиях мировой войны*

Виктор Пироженко. Стратегическое согласование интересов России и Китая как необходимый ответ на геополитические вызовыТвёрдая позиция Пекина стала существенным подспорьем российской дипломатии по предотвращению изоляции России в миреПрезидент России Владимир Путин 17 июля в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза России подтвердил, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) остаётся одним из важнейших направлений внешней политики.

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