Стратегическое согласование действий России и Китая - жизненно необходимо в условиях мировой войны*

Виктор Пироженко. Стратегическое согласование интересов России и Китая как необходимый ответ на геополитические вызовыТвёрдая позиция Пекина стала существенным подспорьем российской дипломатии по предотвращению изоляции России в миреПрезидент России Владимир Путин 17 июля в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза России подтвердил, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) остаётся одним из важнейших направлений внешней политики.