О тенденциях развития палубной авиации США в свете разработки новейшего F/A-XX

Главное в тезисах: Контракт на F/A-XX: ВМС США передают «Боингу» более 20 млрд долларов на полномасштабную разработку палубного истребителя нового поколения, который официально классифицируется как strike fighter — ударная машина с расширенными возможностями воздушного боя.
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