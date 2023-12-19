Сотрудники транспортной полиции Челябинска обеспечили общественный порядок во время прибытия Поезда Деда Мороза

18 декабря на железнодорожном вокзале Челябинска сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан во время прибытия Поезда Деда Мороза.
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