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Татар-информ

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World Aquatics хочет провести турнир в Москве или Санкт-Петербурге

World Aquatics хочет провести турнир в Москве или Санкт-Петербурге

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Сегодня председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что недавно общался с главой World Aquatics, и тот готов рассмотреть проведение чемпионата мира по водным видам спорта в России.

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