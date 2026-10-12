World Aquatics хочет провести турнир в Москве или Санкт-Петербурге

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Сегодня председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что недавно общался с главой World Aquatics, и тот готов рассмотреть проведение чемпионата мира по водным видам спорта в России.