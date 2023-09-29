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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Ак Барса» Быков об 1:2 от «Торпедо»: «Подвели удаления, после которых пропустили два гола. Нужно меньше нарушать»

– Результат неудовлетворительный. Нас подвели удаления, после которых мы пропустили два гола. Нужно исправляться и меньше нарушать в следующих матчах.

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