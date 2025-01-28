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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о натурализации: «Малком, Клаудиньо и Дуглас получали гражданство в интересах «Зенита». Я бы иностранцам паспорта не давал, если нет желания играть за сборную»

В феврале 2023 года российское гражданство получили Малком и Клаудиньо, на тот момент игравшие за «Зенит».

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