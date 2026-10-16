Boston Blue showrunners are teasing bigger action in Season 2 - and in TVLine's exclusive clip from Episode 2, Danny and Lena are led directly into an ambush.
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