Перед началом театрализованного концерта «Великий подвиг Сталинграда» в фойе ДК «Победа» выступил хор Ветеранов с Сергеем Поповым.
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Перед началом театрализованного концерта «Великий подвиг Сталинграда» в фойе ДК «Победа» выступил хор Ветеранов с Сергеем Поповым.