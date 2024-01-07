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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Салавата» о вратарской бригаде на следующий сезон: «Самонов будет первым, Вязовой - бэкапом»

– Какой вы видите вратарскую бригаду на следующий сезон? – Самонов будет первым вратарем. Думаю, Семен Вязовой будет бэкапом, я с ним разговаривал по итогам пребывания в команде.

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