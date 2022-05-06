Битва в Коралловом море: как впервые авианосцы встретились в бою

7 мая исполняется 80 лет бою между авианосцами США и Японии в Коралловом море. Эта битва стала первой в истории, когда противоборствующие стороны не обменялись артиллерийскими залпами, а весь ущерб во время боя был нанесен палубной авиацией.
7 мая исполняется 80 лет бою между авианосцами США и Японии в Коралловом море. Эта битва стала первой в истории, когда противоборствующие стороны не обменялись артиллерийскими залпами, а весь ущерб во время боя был нанесен палубной авиацией.
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