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Защитник « Манчестер Юнайтед » Маттейс де Лигт вышел на поле впервые за 11 месяцев. Нидерландский футболист вошел в стартовый состав «МЮ» на матч Лиги чемпионов против « Комо » (0:1, первый тайм).