Командир САУ «Кошмар» сообщил об уничтожении миномета ВСУ в Запорожской области

Удар был нанесен ночью с использованием БПЛА САУ «Акация» мотострелкового полка из состава группировки российских войск «Днепр» ликвидировала замаскированный в жилой застройке в Запорожской области минометный расчет украинской армии, сообщил журналистам командир орудия с позывным «Кошмар».