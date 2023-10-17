Повышение минимального взноса на капремонт в Удмуртии не позволит увеличить объёмы работ

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 января 2024 года вырастет размер минимального взноса на капремонт, однако, по словам руководителя фонда капремонта в республике Дианы Новомейской, это не приведёт к увеличению объёмов восстановительных работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии