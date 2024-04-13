В Алтайском крае открыли трассу между селами Ащегуль и Каип

Движение на этом участке неоднократно закрывали из-за подтоплений В Алтайском крае открыли для проезда участок трассы Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское, сообщили в Минтрансе региона.
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