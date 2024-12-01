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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович о сезоне-2025: «Я проведу больше турниров, «Большие шлемы» будут в приоритете: сделаю все, чтобы победить»

Джокович о сезоне-2025: «Я проведу больше турниров, «Большие шлемы» будут в приоритете: сделаю все, чтобы победить»

«В 2024-м я играл не очень много, и, если не смотреть на олимпийское золото и финал «Уимблдона», то, возможно, этот сезон был наименее успешным за последние 10 лет.

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