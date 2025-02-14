Комендант Сумского майдана. Юрий Подоляка - организатор и участник государственного переворота на Украине.
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Комендант Сумского майдана. Юрий Подоляка - организатор и участник государственного переворота на Украине.
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