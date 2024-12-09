Запад и Турция сделают из Сирии рассадник терроризма Триумфальное шествие сирийской вооружённой оппозиции продолжалось около двух недель и завершилось взятием Дамаска 8 декабря текущего года.
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Запад и Турция сделают из Сирии рассадник терроризма Триумфальное шествие сирийской вооружённой оппозиции продолжалось около двух недель и завершилось взятием Дамаска 8 декабря текущего года.
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