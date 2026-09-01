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Polymarket оценили в $21 млрд после нового раунда финансирования

Polymarket оценили в $21 млрд после нового раунда финансирования

Платформа рынков прогнозов Polymarket готовится привлечь около $1 млрд в рамках нового инвестиционного раунда, который возглавляет венчурная компания 1789 Capital.

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