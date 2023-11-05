MacRumors: будущая watchOS 10.1.1 решит проблему быстрой разрядки Apple Watch

Apple начала рассылать сотрудникам авторизованных сервисных центров уведомление о том, что будущее обновление watchOS решит проблему быстрой разрядки Apple Watch, с которой столкнулись некоторые пользователи.
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