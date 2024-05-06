Владимир Ефимов: свыше 120 гектаров предоставил город для реализации масштабных инвестпроектов с начала 2024 года

Общая площадь объектов превысит 680 тысяч квадратных метров Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что на средства инвестора планируется возвести новые производства, коммерческие, спортивные и другие объекты общей площадью почти 700 тысяч квадратных метров.