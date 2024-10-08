Глава полиции ХМАО отправился с инспекцией на Кавказ

Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин уехал в командировку на Северный Кавказ. Он посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, где пообщался с югорчанами, несущими службу в Северо-Кавказском федеральном округе.
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