В праздники 141 свердловчанин попался на разжигании костров в лесах и не только

В Свердловской области в майские праздники на нарушении противопожарного режима попался 141 человек. Это не только те, кто отправился в лес на шашлыки, но и те, кто складирует сухую растительность и горючие вещества возле домов.
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