Почему не стоит пить кофе с утра? Есть несколько причин

Евгений Востриков

Горьковатый вкус кофе совсем не означает, что в кофе есть кофеин. Кофеин производителям кофе, сам по себе, приносит прибыль не меньшую, а может быть даже большую, чем кофе. Поэтому его научились экстрагировать из зёрен до обжарки. Если на упаковке с кофе (не важно, в зёрнах он, жаренный или нет) нет упоминания о содержании в нём кофеина – это «декаф».