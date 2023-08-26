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Почему не стоит пить кофе с утра? Есть несколько причин

Почему не стоит пить кофе с утра? Есть несколько причин

Почему не стоит пить кофе с утра? Есть несколько причин. Кофе влияет на гормоны стресса через высвобождение гормона кортизола.

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Комментарии
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Евгений Востриков
Горьковатый вкус кофе совсем не означает, что в кофе есть кофеин. Кофеин производителям кофе, сам по себе, приносит прибыль не меньшую, а может быть даже большую, чем кофе. Поэтому его научились экстрагировать из зёрен до обжарки. Если на упаковке с кофе (не важно, в зёрнах он, жаренный или нет) нет упоминания о содержании в нём кофеина – это «декаф».
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