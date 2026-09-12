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FiNE NEWS

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Си Цзиньпин обозначил позицию стран БРИКС против внешнего вмешательства и менталитета холодной войны

На 18-м саммите стран БРИКС, проходящем 12–13 сентября в Нью-Дели, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что государства-участники объединения выступают против внешнего вмешательства во внутренние дела и отвергают менталитет холодной войны.

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