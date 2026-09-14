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Вагонка в бане потемнела за пару сезонов: вместо хлорки беру два дешевых средства и щетку

Вагонка в бане потемнела за пару сезонов: вместо хлорки беру два дешевых средства и щетку

Светлая сосновая или липовая вагонка в бане через пару сезонов темнеет. Вместо золотистого оттенка – серость, по стыкам расползаются темные пятна, от доски тянет сыростью и затхлостью.

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